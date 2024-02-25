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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو سليم الليبي: مواجهة الزمالك تحد صعب وهدفنا الفوز.. وشيكابالا النجم الأبرز

أبو سليم الليبي
أبو سليم الليبي

أكد فوزي الحراري المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي، أن فريقه سيكون في تحد صعب أمام الزمالك، في بطولة كأس الكونفدرالية، والفريق جاهز للمواجهة.

وتابع الحراري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفريق جاهز بالكامل للمواجهة واللاعبين في حالة جاهزية تامة".

وأضاف فوزي الحراري: "لم يكن لدينا يد في إمكانية عدم إذاعة المباراة، ولكن في النهاية تم حل الأمر، والزمالك يملك عناصر مميزة على رأسهم محمود شيكابالا، ولكن كل شئ على ما يرام".

واختتم المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي: "نملك جالية ليبية في الجزائر، وبالتأكيد سوف يكون هناك مؤازرة لنا في المباراة، وهدفنا تحقيق الفوز".

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