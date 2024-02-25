قائد الأسطول الرئيسي بالبحرية الأمريكية: الهند لها دور مهم في حماية مصالحنا

أكد قائد الأسطول الرئيسى بالبحرية الأمريكية ديفيد أيسوم، أن الهند ستقوم بدور مهم خلال شراكتها مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال القائد الأمريكي، في تصريح صحفي اليوم، إن "الهند لها دور مهم في المساعدة على حماية المصالح الدولية المشتركة، وإن العلاقات معها ستستمر في النمو"، مشيراً إلى أن الهند تقوم بدور مهم في الجهود الرامية إلى جعل منطقة المحيطين الهندي والهادي /الإندو باسيفيك/ منطقة مفتوحة وحرة للمساعدة على حرية التجارة وتمكين جميع الدول من الدخول لهذه الممرات البحرية المفتوحة.

ونوه قائد البحرية الأمريكية بأن الشراكات أصبحت تمثل طريق المستقبل، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تنمية شراكاتها مع أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، وأنها تتطلع إلى دفع هذه العلاقات قدما إلى الأمام.

وفي سياق آخر، استضافت العاصمة نيودلهي، مؤتمر "حوار ريسينا" السنوي الذى عقد بمنطقة تل ريسينيا؛ لمناقشة قضايا جيوسياسية وجيواقتصادية بهدف معالجة معظم التحديات التي تواجه دول العالم، وشارك فيه وزراء خارجية وسياسيون ورجال أعمال وإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس. جايشانكار" - في كلمته خلال المؤتمر - أن بلاده تقيم شراكات متعددة الأشكال، حيث إنها تعقد شراكات مع دول بمفردها، وأخرى "عملية"، فضلا عن شراكة مع الاتحاد الأوروبي "ككل".. قائلا: إن الهند تتعاون مع ألمانيا بمفردها عندما يتعلق الأمر بمد الشبكات اللازمة لزيادة الطاقة الشمسية بدرجة سريعة، لكن عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا؛ "فإننا نتحدث مع الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الاعتماد على الذات في مجال تكنولوجيات الطاقة المتجددة".

تجدر الاشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندي كان قد اجتمع - في وقت سابق - مع نظيريه التشيكي والروماني، على هامش مؤتمر "حوار ريسينا 2024"؛ لبحث مجالات التعاون في علاقات الهند مع كل من التشيك ورومانيا.

جدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية شاركت مع مؤسسة "أوبزرفر" للبحوث في تنظيم مؤتمر "حوار ريسينيا"؛ لهذا العام .