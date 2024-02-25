قائد سلاح الجو الأسترالي: علاقاتنا مع الهند تزداد قوة

أكد قائد سلاح الجو الأسترالي مارشال الجو، روبرت تشيبمان، أن العلاقات الاسترالية الهندية "ستزداد قوة مع مرور الوقت".

وقال قائد السلاح الجو الأسترالي - في تصريحات صحفية نشرت اليوم، في نيودلهي - "إن العلاقات مع الهند تتسم بالمتانة وتسير من قوة إلى قوة، خاصة العلاقات بين السلاح الجوي والسلاح البحري في البلدين، وأعتقد أنها ستعزز بمرور الوقت".

وفيما يتعلق بالوضع في منطقة "الإندو - باسيفيك"، أكد تشيبمان ضرورة توفير الردع المناسب؛ نظرا لتزايد التوترات في هذه المنطقة.

وكان قائد السلاح الجوي الأسترالي قد زار - في وقت سابق اليوم - نائب رئيس أركان الجيش الهندي أوبيندرا دويفيدي؛ لبحث التعاون بين البلدين في مجال الدفاع. كما زار المارشال في آر تشوذاي قائد السلاح الجوي الهندي في نيودلهي، حيث بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك ومجالات تعزيز التعاون بين السلاحين في البلدين.