عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا حال إعادة انتخابه

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيبدأ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في تاريخ البلاد إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واصفا الهجرة غير الشرعية بأنها "تهديد للبلاد".

وذكر ترامب يوم السبت في مؤتمر العمل السياسي السنوي للمحافظين في واشنطن، قائلا: "سيكون ترحيل المهاجرين، أكبر ترحيل في تاريخ بلادنا، وليس لدينا خيار آخر".

ووصف الهجرة غير الشرعية بأنها "تهديد للبلاد"، موضحا: "هذا ليس جيدا، وأنا أكره أن أقول ذلك، وسيقول بعض المهرجون في وسائل الإعلام: إنه قاس جدا.. لا، لا. إنهم (المهاجرون غير الشرعيين) من يقتلون شعبنا، إنهم في الحقيقة يقتلون بلادنا".

وأضاف ترامب: "يتحدث المهاجرون لغات لم يسمع بها أحد في هذا البلد من قبل".

وفي حديثه أمام أنصاره، وصف ترامب نفسه بأنه "منشق سياسي" وأعرب عن "أسفه لأنه يواجه 91 تهمة جنائية"، وقال "أقف أمامكم اليوم ليس فقط بصفتي ماضيكم، كما آمل أن أكون رئيسا مستقبليا، ولكن أيضا كمعارض سياسي فخور.. أنا منشق".

هذا وحذر دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستخسر الحرب العالمية الثالثة قبل أن تبدأ إذا بقي الرئيس جو بايدن على رأس السلطة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل، ويعتزم بايدن، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات يسخر بها الله لك الأرض ومن عليها

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق وسداد الدين.. احرص عليه الآن

سورة يس.. حقيقة قراءتها في ليلة النصف من شعبان لقضاء الحاجة وجلب الرزق

ترامب يتعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في أمريكا حال إعادة انتخابه

توضيح من صندوق النقد: صفقة "رأس الحكمة" ليست مرتبطة بمباحثات مصر

محاكمة 49 متهمًا في تهريب أدوية السرطان.. غدًا

منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض.. فوائد شرب القهوة السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيما ستون وآن هاثاواي.. أفضل إطلالات النجمات في حفل SAG Awards| صور

لابسة نجفة.. أغرب إطلالات النجمات على السجادة الرمادية لحفل SAG Awards| صور

60 سنة بملامح شاب.. مقطع فيديو لصبي يثير الجدل| ما القصة؟

سعره خرافي .. فستان شيرين عبد الوهاب في لبنان يضعها بمأزق

فيديو

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ