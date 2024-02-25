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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من وحي مسلسل عتبات البهجة.. هرمونات تتحكم فى شعورك بالسعادة

عتبات البهجة
عتبات البهجة

 أطلقت شركة العدل جروب منذ أيام قليلة الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضة في موسم رمضان 2024.

دارت أحداث المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاثة شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

كما تدور أحداث المسلسل حول رجل يبث روح السعادة والتفاؤل بين متابعيه وذلك عبر قناته على اليوتيوب والتي أسماها "عتبات البهجة" ، لذلك نستعرض لكم فى هذا التقرير أبرز الهرمونات التي تتحكم في شعورك بالسعادة والبهجة، بحسب ما نشره موقعى "فوربس" و"webmd".

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هرمونات تلعب دورًا في تنظيم وتحكم شعورنا بالسعادة والرضا

السيروتونين: يعتبر السيروتونين من أهم الهرمونات المرتبطة بالشعور بالسعادة والرضا. يساهم في تنظيم المزاج والنوم والشهية. اضطرابات مستويات السيروتونين قد ترتبط بظهور حالات اكتئابية وقلق.

الدوبامين: يعتبر الدوبامين مرتبطًا بالمشاعر الإيجابية والمكافأة. يلعب دورًا في تنظيم النشاط الحركي والتحفيز والمتعة. ترتبط نقص مستويات الدوبامين ببعض الاضطرابات النفسية مثل اضطرابات الانتكاس وفرط الحركة والاكتئاب.

الأكسيتوسين: يعتبر الأكسيتوسين هرمونًا اجتماعيًا، حيث يرتبط بالروابط الاجتماعية والعلاقات الحميمة. يساهم في إثارة الشعور بالثقة والارتباط العاطفي والرضا العاطفي.

الأندورفين: يعتبر الأندورفين من الهرمونات المرتبطة بالشعور بالسعادة والمتعة. يفرز الأندورفين أثناء ممارسة النشاط البدني الشاق أو القوي، ويساعد في تخفيف الألم وإحساسنا بالراحة والسعادة.

قد يكون لهذه الهرمونات تأثيرات متعددة ومترابطة، وتعمل بالتفاعل مع بعضها البعض للتأثير على شعورنا بالسعادة والرضا، يجب ملاحظة أن عوامل أخرى، مثل الوراثة والبيئة والتجارب الشخصية، يمكن أن تؤثر أيضًا على شعورنا بالسعادة والرضا.

مسلسل "عتبات البهجة"

 

مسلسل "عتبات البهجة"

 

مسلسل "عتبات البهجة"
عتبات البهجة السعادة والتفاؤل الملياردير أبرز الهرمونات السعادة والرضا الدوبامين الأكسيتوسين الإندورفين السيروتونين هرمونات تلعب دور ا في تنظيم وتحكم شعورنا بالسعادة والرضا ​​​​​​​health

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