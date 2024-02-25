القوات الأمريكية والبريطانية تقصف 18 هدفًا للحوثيين باليمن.. ومصر تعلن إقامة مخيم للنازحين في خان يونس جنوبي غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط أميركية في خليج عدن

السيسي وأفويرقي يبحثان التطورات بالبحر الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي: الحوثيون سيتحملون عواقب هجماتهم

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو

مجموعة السبع تتعهد بزيادة كلفة الحرب على موسكو

والدة المعارض الروسي نافالني تتسلم جثته



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإريتري أسياس أفويرقي، بحثا الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده هذه المنطقة من تطورات أمنية خطيرة، وأكدا أهمية عدم التصعيد واحتواء الموقف، كما تم التشديد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

كما تم التطرق إلى الأوضاع في السودان وتم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقالت "الراي" إن التلفزيون الرسمي المصري أعلن أن مصر تعمل على إقامة مخيم للنازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، يسع نحو 4 آلاف شخص خلال الأسبوع الجاري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، أعلن الحوثيين استهدفوا ناقلة النفط TORM THOR الأمريكية في خليجِ عدن، رداً على الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية. وأضاف يحيى سريع: "سلاح الجوِ المسير استهدف عدداً من السفنِ الأمريكية الحربية في البحر الأحمر، بعدد من الطائرات المسيرة".

وأشارت "القبس" إلى أن القوات الأمريكية والبريطانية بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، نفذت ضربات ضد عدة أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، رداً على استهدف السفن العابرة بالبحر الأحمر، لافتةً إلى أن الضربات استهدفت 18 هدفاً للحوثيين، عبر 8 مواقع في اليمن مرتبطة بمنشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض، ومرافق تخزين الصواريخ، وأنظمة الهجوم الجوي بدون طيار ذات الاتجاه الواحد، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، وطائرة هليكوبتر.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قوله إن "الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم" وتابع: "المتمردون سيواصلون مواجهة ردود على هجماتهم ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة".

وذكرت "الراي" أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 18 شخصًا خرجوا ضمن احتجاجات كبيرة على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن والدة المعارض الروسي المتوفى أليكسي نافالني تسلمت جثة ابنها بعد أكثر من أسبوع على موته في سجن في المنطقة القطبية، وفق ما أعلنت، اليوم السبت متحدّثة باسم فريقه.

وقالت "الوطن" إن مجموعة السبع تعهدت بـ"زيادة كلفة الحرب" على موسكو في أوكرانيا، بعد مرور عامين على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

