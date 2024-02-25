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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنصف: ميدو تم إيقافه عن دخول أحد المساجد لمدة شهر

صدى البلد

روي محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق موقف طريف تعرض له أحمد حسام ميدو.

وقال عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية مع أحمد حسن: ميدو تم إيقافه عن دخول أحد المساجد لمدة شهر بسبب خلاف مع أحد القائمين على المسجد رغم أنه كان مظلوم وهذا حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

على الجانب الأخر علق محمد عبدالمنصف علي مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/1.

وقال: «حصلت على 17 بطولة مختلفة مع الزمالك ومنتخب مصر، وكل ده مبيتشافش وحاجة واحدة بتتصدر للناس وهي مباراة الـ 6/1 رغم أن النتيجة عادية، وارد الفرقة تكون مش في يومها ووارد انت تكون مش يومك، رغم أن دي من المباريات اللي لعبتها كويس.

وأضاف: «طول الوقت متصدر للناس ماتش الـ 6/1 إيه المشكلة؟ ليه محدش بيتكلم عن خماسيات الشناوي اللي شالهم من صن داونز، وعصام الحضري اتغلب أمام السعودية في كأس القارات، البرازيل خسرت من ألمانيا 7 / 1 في كأس العالم

ميدو عبد المنصف أحمد حسام “ميدو تصريحات محمد عبد المنصف

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