القوات الأمريكية والبريطانية تستهدف 18 هدفا للحوثيين باليمن

استهدفت ضربات بقيادة القوات الأمريكية والبريطانية، 18هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأحد/، أن الأهداف شملت منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض ومرافق تخزين صواريخ وأنظمة جوية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وأنظمة دفاع جوية ورادارات ومروحية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء السبت أن المدمرة الأمريكية "يو.إس.إس.ماسون"، أسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أُطلق من مناطق "خاضعة" للحوثيين باليمن، عند خليج عدن.