رغم استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أكثر سنتين، شرعت روسيا في تنفيذ أعمال البنية التحتية في 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في خريف 2022، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.

ضخت روسيا مليارات الدولارات لتشييد طريق واستكمال أطول خط مترو في العالم.

وتعافى اقتصاد روسيا من آثار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائها من الدول الأوروبية.



انكمش اقتصاد روسيا في البداية وانخفض الروبل، إلا أنه تعافى في نهاية المطاف ويُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.6% هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيكون أقل بنحو 10% في عام 2030 مما كان عليه لولا شن الحرب.

ورغم الأزمة الاقتصادية التي عانت منها روسيا خلال العامين الماضيين إلا أنها تمكنت من تنفيذ عدة مشاريع كبرى في البنى التحتية خلال تلك الفترة.