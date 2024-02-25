عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تدمر 16 طائرة مسيرة روسية مهاجمة

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أسقطت 16 من أصل 18 طائرة بدون طيار من نوع شاهد أطلقها الجيش الروسي الليلة.

وحسب صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية، تم تدمير الطائرات بدون طيار فوق مناطق بولتافا، كييف، خميلنيتسكي، ميكولايف، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، زابوريجيا، وخيرسون.

ووفقًا لقوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، أطلقت روسيا أيضًا صاروخين مضادين للرادار من طراز Kh-31P من طائرة تكتيكية فوق البحر الأسود باتجاه أوديسا، إذ تم اعتراض كلا الصاروخين.

من جانبه، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، اليوم الأحد، أن طائرة روسية بدون طيار دمرت مبنى خارجيًا في منطقة نيكوبول، لافتًا إلى أنه لم تقع إصابات.

سلاح الجو الأوكراني القوات الأوكرانية الجيش الروسى أوكرانيا دنيبروبتروفسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

ترشيحاتنا

نظام ضريبي جديد.. كم يخصم من راتبك الشهري بعد زيادة المرتبات 2024؟

إيهود باراك يهاجم نتنياهو: الأزمة أكبر منه ويخاطر بحياة الأسرى

مزيد من الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس هذا الأسبوع

فى ذكراه.. خلاف أحمد عقل وعادل إمام انتهى بالمستشفى| اعرف التفاصيل

توقعات بتشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط في هذا الموعد

رجل يضع الكاتشب على الأوريو لتحقيق المشاهدات.. ماذا حدث له؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يضع الكاتشب على الأوريو لتحقيق المشاهدات.. ماذا حدث له؟

سعر صادم .. حقيبة دينا الشربيني تثير الجدل بالسوشيال ميديا

رجل طلب موبايل من أمازون.. لن تصدق ماذا وجد

مقطع فيديو لخطوبة طفلين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ