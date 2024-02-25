أوكرانيا تدمر 16 طائرة مسيرة روسية مهاجمة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أسقطت 16 من أصل 18 طائرة بدون طيار من نوع شاهد أطلقها الجيش الروسي الليلة.

وحسب صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية، تم تدمير الطائرات بدون طيار فوق مناطق بولتافا، كييف، خميلنيتسكي، ميكولايف، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، زابوريجيا، وخيرسون.

ووفقًا لقوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، أطلقت روسيا أيضًا صاروخين مضادين للرادار من طراز Kh-31P من طائرة تكتيكية فوق البحر الأسود باتجاه أوديسا، إذ تم اعتراض كلا الصاروخين.

من جانبه، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، اليوم الأحد، أن طائرة روسية بدون طيار دمرت مبنى خارجيًا في منطقة نيكوبول، لافتًا إلى أنه لم تقع إصابات.