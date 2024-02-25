تموين الدقهلية: ضبط 75 مخالفة متنوعة في حملات على 3 مراكز

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، 75 محضر مخالفات تموينية متنوعة منها 59 مخالفة في الرقابة على المخابز و 16 في الرقابة على الأسواق، وذلك خلال حملات شنتها المديرية على الأسواق والمخابز في 3 مراكز هي (نبروه ودكرنس وبلقاس).



وذكر بيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، أنه تم ضبط 240 علبة سجائر و500 علبة كحك و10 إسطوانات غاز منزلي و200 كيلو جرام لحم بلدي و360 كيلو جرام سكر تموينى و380 كيلوجرام مكرونة تموينية و600 كيلوجرام أعلاف ، ويجرى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



من جانبه، أكد المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محمد السيد دايرة أن الحملات تمكنت من المرور على عدد 120 مخبزا وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

