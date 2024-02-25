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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وجرى تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1036 شاحنة، و82 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1940 راكبا بموانئها.


وأوضح المركز - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 574 شاحنة، و72 سيارة..فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 462 شاحنة، و10 سيارات.


وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل اليوم العبارة (أمل) وغادرته ثلاث سفن، هي (الرياض، الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس)..كما تم تداول 4360 طن بضائع، و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن، هي (بريدج، كوين نفرتيتى، آور، وآيلة). 

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