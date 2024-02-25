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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: جهود مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان|فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية متواصلة ومحددة، وتهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

 

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأهداف في قلب تحركات السياسة المصرية المصرية، والاتصالات المستمرة بدول العالم من أجل الوصول لحل دائم لوقف إطلاق النار رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى موقف مصر الثابت والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، حيث قدمت أكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وفتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية لإيصالها للقطاع عبر معبر رفح.
 

غزة شهر رمضان وقف إطلاق النار جهود مصرية قطاع غزة المساعدات الانسانية

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