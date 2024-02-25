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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مُثير من شوبير على خسارة بيراميدز من مازيمبي ووداع دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

علّق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة بيراميدز من مازيمبي ووداع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال “شوبير”: ''الشكل وحش جدًا.. في حاجة غلط رغم أن مدرب بيراميدز كويس لكن حارس المرمي لم يؤدي''.

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أول رد فعل لمسئولي نادي بيراميدز، بعد الهزيمة الثقيلة التي منى بها الفريق السماوي على يد بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا. 

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن مشروع رأس الحكمة والذي وقعته الحكومة المصرية بالأمس مع تحالف الشركاء بالإمارات العربية المتحدة والذي تقوده راعي نادي بيراميدز، سيشهد إنشاء أول فرع لنادي بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح “حتحوت”، أن الشركاء في المشروع في انتظار عودة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي من رحلته إلى الكونغو، للاجتماع معه لحسم الموقف النهائي الخاص بالتصميم وشكل النادي الاجتماعي الخاص بنادي بيراميدز في رأس الحكمة، مع الاتفاق كذلك على إنشاء فرع ثاني للنادي في مدينة الشيخ زايد.

وأفاد “حتحوت”، أن سفر المهندس ممدوح عيد مع بعثة بيراميدز أجل الاجتماعات التي كانت مقررة على أن تعقد بكثافة في الأيام المقبلة وخلال شهر رمضان المبارك للاتفاق على كافة تفاصيل المشروع.

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