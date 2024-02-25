مفاجأة .. تعرّف على مدى إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير مدى إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي عبر برنامجه المُذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال “شوبير” إن ياسر إبراهيم الي الآن لم يشخص رسميًا وفي انتظار إشعاعة الرنين المغناطيسي اليوم، لكن بالتقربب قد أصاب بمزق.

وأكد "شوبير" علي غياب ياسر إبراهيم في حالة هذه الإصابة لمدة شهر وهذا سيؤثر علي الأهلي بشكل كبير.

كشف ماهر همام نجم الأهلي السابق صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق ياسر إبراهيم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام: ياسر إبراهيم يغيب عن المباريات لـمدة أسبوعين بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وبالتالي سيغيب عن مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر.

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد ما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجّل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.