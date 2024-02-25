عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة .. تعرّف على مدى إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير مدى إصابة ياسر إبراهيم ومدة غيابه عن الأهلي عبر برنامجه المُذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

 

وقال “شوبير” إن ياسر إبراهيم الي الآن لم يشخص رسميًا وفي انتظار إشعاعة الرنين المغناطيسي اليوم، لكن بالتقربب قد أصاب بمزق.

وأكد "شوبير" علي غياب ياسر إبراهيم في حالة هذه الإصابة لمدة شهر وهذا سيؤثر علي الأهلي بشكل كبير.

 

كشف ماهر همام نجم الأهلي السابق صدمة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق ياسر إبراهيم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ماهر همام:  ياسر إبراهيم يغيب عن المباريات لـمدة أسبوعين بسبب إصابته في العضلة الخلفية، وبالتالي سيغيب عن مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر.

وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد ما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجّل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4 أهداف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

خبير أسواق مال يكشف أسباب الهبوط الحاد للبورصة المصرية في تعاملات اليوم

من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان.. لسه أمامك فرصة للمغرب

بعد صفقة رأس الحكمة.. انهيار جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟ علي جمعة: لديك فرصة

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ