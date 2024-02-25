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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المطران شامي يشارك في احتفال عيد النور لجماعات «إيمان ونور» بالقاهرة

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، ومسئول اللجنة الأسقفية للأنشطة الرسولية، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، في احتفال عيد النور لجماعات “إيمان ونور” بالقاهرة، وذلك بمدرسة العائلة المقدسة، برمسيس.

وشارك أيضًا الأب عادل زكا اليسوعي، مرشد إيمان ونور بشمال مصر والسودان، والأخ أشرف زخاري، منسق المقاطعة، والأخت ماري بديوي، والأخت يوستينا فتحي، مسئولا منطقة القاهرة، بالإضافة إلى الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، تلته كلمة المطران، التي تضمنت شهادة حياة عن علاقته بالإخوة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدم الأب فيلبس كلمات التهنئة، بعيد النور.

تضمن الاحتفال أيضًا عرض فيلم تسجيلي، يحتوي على عرض مسرحي، قدمه إخوة “إيمان ونور”، ثم تم تقديم آخر مستجدات المقاطعة، كما تحدث الأب عادل عن تاريخ إيمان ونور بمصر، والعالم.

جدير بالذكر أن “إيمان ونور” بدأت في مصر، عام 1982، حيث يوجد بها الآن أكثر من خمس وسبعين جماعة.

لمطران جان ماري شامي الكاثوليك لكنيسة الكاثوليكية بمصر لكنيسة الكاثوليكية القداس

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