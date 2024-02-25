شوبير يحذر اتحاد الكرة من المباريات المقبلة في الدوري.. ماذا قال

حذر الإعلامي أحمد شوبير إتحاد الكرة من المباريات القادمة في الدوري عبر برنامجه المذاع مع شوبير.

وقال شوبير :"مش تفويت ولا مجامله ولكن لازم يكون في عيون رقيبه لضمان العدل والروح الرياضية".

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك في إطار الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس.