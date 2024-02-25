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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يرفض منح فيتوريا الشرط الجزائي.. تفاصيل

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، يرفض منح الشرط الجزائي للمدرب السابق للفراعنة، روي فيتوريا.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يرفض منح البرتغالي روي فيتوريا، الشرط الجزائي في عقده خشية اتهامه بإهدار المال العام.

وتابع حتحوت،  إن اتحاد الكرة عرض عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على ثلاث جهات حكومية وهى اللجنة القانونية في الاتحاد، اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة، لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".

وأفاد حتحوت، إن الجهات الثلاثة أبلغت اتحاد الكرة بعدم سداد الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا وإلا سيعد ذلك إهدارا للمال العام.

الاعلامي هاني حتحوت البرتغالي روي فيتوريا الشباب والرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا

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