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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باستثمارات 30 مليار جنيه.. تفاصيل أحدث مشروع بأكتوبر على مساحة 40 فدانًا

صدى البلد

أعلنت إحدي أكبر الشركات المطورة بالسوق المصرية عن مشروع جديد بمدينة السادس من أكتوبر بإستثمارات تتجاوز الـ30 مليار جنيه.

وأوضح المهندس هانى الرفاعى الرئيس التنفيذي أن موقع المشروع  متميز وفريد من نوعه فى قلب مدينة السادس من أكتوبر بالقرب من العديد من الخدمات والمولات والطرق الرئيسية منها محور جمال عبدالناصر ومحور26 يوليو .

وقال الرئيس التنفيذي إن المفهوم من وراء المشروع هو المزج بين عنصر من عناصر الطبيعة وبين المبانى التى من صنع الإنسان وهو ما يجعل هذه التبة فريدة من نوعها فهى تتواجد متفردة على أرض واسعة دون أية تلال أو تبات محيطة .

وقال محمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة إن إجمالى مساحة المشروع 40 فدانًا وهو مشروع سكنى تجارى إدارى .

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