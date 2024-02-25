وسط استهداف ثكنات إسرائيلية.. حزب الله اللبناني يعلن استشهاد اثنين من عناصره

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، ‌استهداف ثكنة زبدين العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا.

كما أوضح حزب الله اللبناني، أنه تم استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مُحيط ثكنة راميم بواسطة الأسلحة الصاروخية.

وحسب موقع "لبنان 24"، نعى حزب الله اثنين من عناصره استشهدا، لكن لم يذكر البيان في أي مكان استشهدا به.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن في وقت سابق، عن استشهاد عنصرين بحزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة بريف القصير.

وتفصيلًا، قال المرصد السوري إن إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، صباح اليوم الأحد، الأمر الذي أدى لاستشهاد اثنين على الأقل من الجنسية اللبنانية من حزب الله.