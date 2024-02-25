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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ دورة لإجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والتخلص الآمن من المخلفات

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز  التنمية المحلية بسقارة دورة تدريبية عن "إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية الصلبة"، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والتي تستمر على مدارة 5 أيام، ويستفيد منها 50 متدربًا من المديرين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

 

ويركز المحتوى التدريبي للدورة على الهدف من الإدارة المتكاملة للمخلفات، والسياسة الوطنية لإدارة المخلفات، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتطبيقات الحديثة ونظم المعلومات في نظم جمع ونقل المخلفات، وإجراءات تشغيل المدافن، والسلامة والصحة الخاصة بالمخلفات، وإدارة عمليات المعالجة والتخلص، والمتابعة والمراقبة والرصد وإعداد التقارير، والاستثمار في مجال المخلفات، وتقييم الأداء والجودة.

 

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثاني على التوالي لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوي متقدم"، التي يشرف على تنفيذها وحدة التحول الرقمي بالوزارة، ويستفيد منها 25 متدربا، وتأتي الدورة في إطار العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق والتعرف على كيفية التعامل مع أحدث البرامج المستخدمة عالمياً في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

 

مؤكداً أن الدورة تركز على حالات استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وماهي العيوب الهندسية ، وكيفية اختيار القواعد المناسبة للتصحيح الهندسي، وتتضمن الدورة عدة ورش عمل حول المشكلات الفنية في البيانات المكانية (وصفي – مكاني )، وكيفية حل مشاكل البيانات الوصفية، وكيفية عمل quality control   باستخدام مهارات التحليلات الإحصائية، وكيفية تفعيل topolgy من شريط الادوات وتصحيح الأخطاء Error inspector الناتجة من عملية topology وكيفية اختيار افضل طريقة للمعالجة.

التنمية المحلية سقارة دورة تدريبية المخلفات البلدية

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