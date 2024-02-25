راتب 6500 جنيه.. فرص عمل لن تعوض للشباب| تفاصيل

تسعى الحكومة إلى إتاحة الفرصة أمام جميع المواطن للعمل من خلال الوظائف الشاغرة وفرص عمل فى بعض الوزارات والهيئات والتي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر .

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، فرص عمل في إحدى الشركات الكبرى في مجال السوبرماركت بمرتب يبدأ من 6500 جنيه.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

- كاشير.

- منسق ممرات.

- موظف استلامات.

- موظف أمن.

- شيف أجبان (ثلاجة).

- شيف خباز بلدي.

- شيف خباز بلدي أفرنجي.

- شيف جزار.

- شيف أسماك.

- شيف سخن.

- بائع بقسم الخضار والفاكهة.

- بائع بقسم الأجهزة المنزلية.

- فني صيانة تبريد وتكييف.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- أماكن العمل تكون في القاهرة والجيزة والقليوبية.

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط علي الأقل.

- تشمل الشروط أن يكون المتقدم لـالوظائف لديه خبرة أكثر من عام في نفس الوظيفة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- يشترط أن يكون الموقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية يتم تحديدها حسب الخبرة تصل إلى 6500.

- تمنح الشركة للعاملين يوم راحة أسبوعي.

- تمنح الشركة للعاملين أرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا عائليا.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملئ الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.