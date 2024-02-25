كيفية التعاون مع البنوك فى تحقيق الحماية من الهجمات الالكترونية

تعمل كاسبرسكي لاب - إحدى أكبر شركات أمن المعلومات عالميا - بنشاط على دعم البنوك المركزية في المنطقة العربية في مواجهة التحديات الأمنية السيبرانية المتزايدة.

ووقعت الشركة اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من البنوك المركزية بالمنطقة العربية بهدف تقديم حلول أمنية متكاملة لحماية أنظمتها وبنيتها التحتية الرقمية.

وتشمل الحلول المقدمة الكشف عن التهديدات والبرامج الخبيثة ومنعها، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية في البنوك على أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح مسئولو الشركة أن التعاون يتضمن إرسال فرق خبراء متخصصة للعمل مع فرق البنوك المركزية لتقييم الوضع الراهن وسد الثغرات الأمنية، فضلا عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لرفع القدرات.

وأكدوا أن حماية أمن القطاع المصرفي تعد أولوية قصوى لمواجهة مخاطر الاختراقات والهجمات الإلكترونية المتزايدة، مشيرين إلى أن التعاون الوثيق مع البنوك المركزية سيسهم في تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية.