برتبة رقيب بلواء جفعاتي|مصرع جندي إسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب في لواء جفعاتي، في معركة في جنوب قطاع غزة.

كما أعلن متحدث جيش الاحتلال عن إصابة ضابط ومقاتلان خلال الساعات الماضية بجروح خطيرة، موضحا أنه تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

وأفادت القناة السابعة العبرية، مساء أمس السبت، بارتقاع أعداد قتـ ـلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ هجوم 7 أكتوبر إلى 577 عسكريا إسرائيليا، 238 منهم خلال مناورات برية في قطاع غزة.

ووفقا للقناة، تم نقل 317 جريحا إلى المستشفيات، من بينهم 29 في حالة خطيرة. ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أصيب 2962 عسكريا 453 منهم حالته خطيرة.