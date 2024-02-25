عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قنصل السودان بأسوان يشيد بالمواقف المصرية الداعمة لاستقبال نازحي بلاده

القنصل العام لجمهورية
القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله

أشاد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله، بالمواقف المصرية الداعمة للسودان في أزمته السياسية الحالية، والمساندة في تقديم أوجه الدعم الكامل وإتاحة الفرصة لاستقبال السودانيين النازحين من البلاد؛ بسب ويلات الحرب الدائرة بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأكد القنصل السوداني - خلال تصريحات صحفية صادرة عن القنصلية بأسوان اليوم /الأحد/؛ للحديث عن مهام القنصلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين - أن القنصلية دورها التنسيق بين المنظمات التي تقدم الدعم للسودانيين.. موضحا أن مبادرة الأشقاء المصريين لعبت دورا مهما في توزيع المواد الغذائية وتقديم الدعم ومعاونة المرضى السودانيين في توفير فرص العلاج المناسبة لهم، وخاصة مرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المستعصية، بالتنسيق مع المنظمات والسلطات المصرية.

وقال إن القنصلية السودانية ما زالت مستمرة في تقدم كافة الحلول لمشكلات السودانيين النازحين إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من مؤسسات الدولة المصرية للجانب السوداني.

ووعد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، بتذليل كافة المعوقات ومعالجة المشكلات المتعلقة بمعاناة السودانيين، سواء بالتنسيق مع الجانب المصري، أو التواصل مع الحكومة السودانية في الخرطوم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان 2024

حسم النتيجة قريبًا.. تصريح غير متوقع من بوريل بشأن الحرب الأوكرانية

الأفاتار البشري "فيكي" تتحدث عن آثار الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي.. تفاصيل

محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة بالزيتون | صور

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازي داخل مخبز في منشأة ناصر| صور

قادة الأعمال يتحدثون عن الوضع الاقتصادي في مصر بمؤتمر الجامعة الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

ليس بخلا.. ثري يجمع طعامه من سلال القمامة| ما القصة؟

حارس الزمالك غاضب.. وتفاصيل أزمة إذاعة مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ