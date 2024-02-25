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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة بالجيزة ينظم ورشة تدريبية على الحرف اليدوية لـ50 سيدة لتمكينهن اقتصاديا

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة (فرع الجيزة) ورشة تدريبية على الحرف اليدوية لنحو 50 سيدة لمدة 20 يوما، لتعزيز قدراتهن الحرفية ودعمهن اقتصاديا، وذلك بالتعاون مع جمعية “فرسان الهمم” الخيرية.

وأفادت الدكتورة ماجدة محمود، مقررة الفرع، في تصريح لها اليوم، الأحد، بأن تلك الورش التدريبية تأتي في إطار استراتيجية المجلس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وتعد استكمالا وتنفيذا للعمل على محور تمكين المرأة اقتصاديا الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.


وأكدت الدكتورة ماجدة محمود اهتمام المجلس بتدريب المرأة على الحرف اليدوية المصرية باعتبارها فرصة جيدة لتوفير فرص عمل لها تمكنها من تحسين دخلها ورفع مستوى معيشتها. 

ونوهت إلى أن المرأة المصرية نجحت في الوصول بمنتجاتها الحرفية عالية الجودة إلى العالمية.

من جانبه، أشاد عبد المجيد مصطفى الدالي، رئيس جمعية “فرسان الهمم” الخيرية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لدعم المرأة المعيلة والعمل على تمكينها اقتصاديا.

ولفت إلى أن استراتيجية عمل المجلس تتضمن تسويق المنتجات المصممة من السيدات الحرفيات المشاركات في الورشة في معارض المجلس أو سيتم توزيعها كهدايا للمشاركين في مؤتمرات المجلس وأنشطته، الأمر الذي سيسهم في تمكين هؤلاء السيدات وتعزيز إمكاناتهن بغرض تحسين مستوى المعيشة لديهن.
 

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