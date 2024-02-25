لاعب وسط الأهلي يعلن جاهزيته لمباراة بلدية المحلة | تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن انتظام كريم نيدفيد في التدريبات الجماعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"كريم نيدفيد ينتظم في التدريبات الجماعية ويعلن جاهزيته لمباراة بلدية المحلة".

ويذكر أنه قد كان أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يخضع لاختبار طبي غدٍ الأحد، لتحديد موقفه من مواجهة بلدية المحلة بالدوري العام.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب سيتم حسم موقفه من خوض المواجهة يوم الثلاثاء المقبل عقب الاختبار، وإصابته عبارة عن ألم في عضلة السمانة".