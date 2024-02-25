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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منح الدكتور إبراهيم الدخيري لقب سفير دولي للمسئولية المجتمعية بقطر

تكريم البروفيسور
تكريم البروفيسور إبراهيم الدخيري

منحت الشبكة الإقليمية للمسئولية الاجتماعية بدولة قطر الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية لقب سفير دولي للمسئولية المجتمعية. 


وجاء ذلك خلال مراسم الاحتفال الرسمية التقليدية الذي أقامته الشبكة، والتي قام فيها كل الدكتور علي آل ابراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لشئون تطوير الأعمال، والدكتور أسلم بشير نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لشؤون العلاقات الدولية بتكريم البروفيسور الدخيري نيابة عن مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

 

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