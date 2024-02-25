عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| سبرينج الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

مواصفات سبرينج الكروس
مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

كشفت شركة داسيا التابعة لمجموعة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد سبرينج Spring الكهربائية ، وتنتمي Spring  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الصغيرة .

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

أشهر 5 سيارات خارقة في العالم

بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

- مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية :

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

تظهر سيارة سبرينج Spring الكهربائية الجديدة بـ 4 أبواب ، وتقدم بالأسواق بطول 3.70 متر ، وتحصل الكروس أوفر الرياضية الصغيرة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 33 كيلووات، أي ما يعادل 45 حصان .

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

ترتفع قوة السيارة لتصل الي 48 كيلووات، أي ما يعادل 65 حصان، وتصل سعه بطاريتها الي 26.8 كيلووات/ساعة ، وبالتالي يمكن لسيارة سبرينج Spring الكهربائية ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 230 كم/ساعة .

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

تحتوي سيارة سبرينج Spring الكهربائية علي المزيد من مواضع الحفظ، وبها برنامج الملحقات التكميلية YouClip والذي يقدم العديد من نقاط التثبيت، وبها نظام التعرف على إشارات المرور.

 

شركة داسيا مجموعة رينو الفرنسية رينو الفرنسية سبرينج Spring Spring الكهربائية السيارات الكروس أوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

نصائح لعلاج صدأ الجسم الخارجي والداخلي بالسيارات

الفرق بين واي دي F3 وشيري أريزو 5 بالسوق المحلي

فولكس فاجن ID.7 الكهربائية تباع بهذا السعر

مواصفات BMW الفئة الخامسة الجيل الجديد بمصر

بـ 250 ألف جنيه سيارات بحالة جيدة رغم الزيادات

أسعار جديدة لـ سيارات جيلي 2024 بالسوق المصري

ساوايست دى اكس 7 نوفا 2024 تباع بهذا السعر

أغلى لوحة سيارات بالعالم خلال 2024 | تفاصيل

ترشيحاتنا

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

التدريب الأقرب لقلبي وأحترم الأهلي..ماذا قال ميدو عن القلعة الحمراء والخلافات مع الزمالك ؟

اللحوم البلدي بـ280 جنيها..التموين تزف بشرى سارة للمواطنين..والأرصاد تكشف طقس هذا الأسبوع

قدامك فرصة للمغرب.. دعاء واحد في النصف من شعبان لكل ما تريد

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملياته العسكرية في مستشفى ناصر بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك شعرًا أخضر وتتنفس من المؤخرة.. شاهد سلحفاة أستراليا الغريبة| صور

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

نقل المطرب رضا البحراوي للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية| تفاصيل

جمال علام يرد على ادعاءات «ميدو».. وهذه حقيقة اعتراض حسام حسن لمباراة الأهلي وإنبي

فيديو

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

أمريكي يستلم أوردر بيتزا في قاربه بعرض البحر.. كيف حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ