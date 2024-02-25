شاهد| سبرينج الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

كشفت شركة داسيا التابعة لمجموعة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد سبرينج Spring الكهربائية ، وتنتمي Spring لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الصغيرة .

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

- مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية :

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

تظهر سيارة سبرينج Spring الكهربائية الجديدة بـ 4 أبواب ، وتقدم بالأسواق بطول 3.70 متر ، وتحصل الكروس أوفر الرياضية الصغيرة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 33 كيلووات، أي ما يعادل 45 حصان .

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

ترتفع قوة السيارة لتصل الي 48 كيلووات، أي ما يعادل 65 حصان، وتصل سعه بطاريتها الي 26.8 كيلووات/ساعة ، وبالتالي يمكن لسيارة سبرينج Spring الكهربائية ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 230 كم/ساعة .

مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية

تحتوي سيارة سبرينج Spring الكهربائية علي المزيد من مواضع الحفظ، وبها برنامج الملحقات التكميلية YouClip والذي يقدم العديد من نقاط التثبيت، وبها نظام التعرف على إشارات المرور.