شاهد| سبرينج الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

كشفت شركة داسيا التابعة لمجموعة رينو الفرنسية عن طرازها الجديد سبرينج Spring الكهربائية ، وتنتمي Spring لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية الصغيرة .
- مواصفات سبرينج الكروس أوفر الكهربائية :
تظهر سيارة سبرينج Spring الكهربائية الجديدة بـ 4 أبواب ، وتقدم بالأسواق بطول 3.70 متر ، وتحصل الكروس أوفر الرياضية الصغيرة علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 33 كيلووات، أي ما يعادل 45 حصان .
ترتفع قوة السيارة لتصل الي 48 كيلووات، أي ما يعادل 65 حصان، وتصل سعه بطاريتها الي 26.8 كيلووات/ساعة ، وبالتالي يمكن لسيارة سبرينج Spring الكهربائية ان تقوم بقطع مدي سير يصل الي 230 كم/ساعة .
تحتوي سيارة سبرينج Spring الكهربائية علي المزيد من مواضع الحفظ، وبها برنامج الملحقات التكميلية YouClip والذي يقدم العديد من نقاط التثبيت، وبها نظام التعرف على إشارات المرور.