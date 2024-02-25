عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: نصف التزامات الغرب من الأسلحة لم تصل في الوقت المحدد

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، أن 50% من الالتزامات الغربية من الأسلحة لأوكرانيا لم تصل في الوقت المحدد.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أوميروف إن نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في الوقت المحدد.

جاء ذلك خلال مؤتمر متلفز في كييف بعد يوم واحد من وصول الغزو الروسي واسع النطاق إلى عامه الثاني.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أسقطت 16 من أصل 18 طائرة بدون طيار من نوع شاهد أطلقها الجيش الروسي الليلة.

وحسب صحيفة “كييف إندبندنت” الأوكرانية، تم تدمير الطائرات بدون طيار فوق مناطق بولتافا، كييف، خميلنيتسكي، ميكولايف، كيروفوهراد، دنيبروبتروفسك، زابوريجيا، وخيرسون.

ووفقًا لقوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، أطلقت روسيا أيضًا صاروخين مضادين للرادار من طراز Kh-31P من طائرة تكتيكية فوق البحر الأسود باتجاه أوديسا، إذ تم اعتراض كلا الصاروخين.

من جانبه، قال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، اليوم الأحد، إن طائرة روسية بدون طيار دمرت مبنى خارجيًا في منطقة نيكوبول، لافتًا إلى أنه لم تقع إصابات.

وزير الدفاع الأوكراني أوكرانيا الأسلحة لأوكرانيا الأسلحة الغربية أوميروف كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان 2024

حسم النتيجة قريبًا.. تصريح غير متوقع من بوريل بشأن الحرب الأوكرانية

الأفاتار البشري "فيكي" تتحدث عن آثار الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي.. تفاصيل

محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة بالزيتون | صور

تهشم عقار ومحل إثر انفجار غازي داخل مخبز في منشأة ناصر| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

ليس بخلا.. ثري يجمع طعامه من سلال القمامة| ما القصة؟

حارس الزمالك غاضب.. وتفاصيل أزمة إذاعة مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ