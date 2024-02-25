الأربعاء المقبل .. عرض 6 أفلام قصيرة ضمن فعاليات نادي سينما الأوبرا

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن أنشطة نادي السينما، 6 أفلام قصيرة، وذلك في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير بالأوبرا.



وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم الأحد- أن عرض الأفلام الستة يأتي في إطار فعاليات وزارة الثقافة بمختلف مجالات الإبداع، وهي (ندى) إخراج عادل أحمد يحيى ، (ساعة الحظر) إخراج أحمد وفيق، (زينة) إخراج أيمن عبد الحميد ، (من الداخل) إخراج رامي الجابري ، (جزيرة التوت) إخراج خالد منصور، و(1+1) إخراج آلاء محمود.



ونوهت الأوبرا إلى أنه من المقرر أن يتم عقد ندوة عقب عرض الأفلام لمناقشتها بمشاركة مجموعة من صناعها منهم منال سعد، مصطفى بهجت، أيمن عبد الحميد، أحمد وفيق، عادل أحمد يحيى، ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم، وتديرها نورا غنيم.