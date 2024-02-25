انفوجراف.. تفاصيل مشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن المارة بقناة السويس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن .

وأوضح المركز أن الفريق "أسامة ربيع" رئيس هيئة قناة السويس، شهد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع "جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد من خلال شركة "آنتيبوليوشن إيچبت" لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.

واشار الانفوجراف الى ان مشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة من السفن العبرة من قناة السويس يضم 90% من عمالته من المصريين ، ويستهدف التخلص الامن من مخلفات واعادة تدويرها وتحسين الوضع البيئي علي المجري الملاحي .