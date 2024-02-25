تهدف لتصعيد التوترات|بيان عاجل لـ«إيران» بشأن الضربات الأمريكية البريطانية الجديدة على اليمن

أدانت إيران الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، قائلة إنها تسعى إلى “تصعيد التوترات والأزمات” في المنطقة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تأتي هذه الإدانة بعد أن نفذت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات جديدة ضد 18 هدفًا للحوثيين في اليمن أمس، ردًا على موجة من الهجمات التي شنتها الجماعة المدعومة من إيران على السفن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان: “بمثل هذه الهجمات، تسعى أمريكا وبريطانيا إلى تصعيد التوترات والأزمات في المنطقة، وتوسيع نطاق الحرب وعدم الاستقرار”.

وأضاف كنعاني: “من المؤكد أن هذا النوع من العمليات العسكرية التعسفية والعدوانية، إضافة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، لن يحقق شيئاً لهذه الدول المعتدية”.

كما أدان الولايات المتحدة وبريطانيا لفشلهما في “اتخاذ إجراءات فورية وفعالة” لوقف الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة.