لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة..صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة ببطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.