أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الممنهج على غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه الإجرامية على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة من خلال عمليات الاستهداف المباشرة للمدنيين وخاصة النساء والأطفال، وهذا لم يقتصر على منطقة محددة في قطاع غزة بل في جميع مناطق القطاع.

تهدئة إنسانية قد تستمر 6 أسابيع

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هناك عمليات متواصلة من القصف والقتل والتدمير بشكل ممنهج في غزة، موضحًا أنه ذلك جاء تزامنا مع جولة المفاوضات الجديدة التي جرت في باريس من أجل التواصل إلى تهدئة قد تستمر لفترة 6 أسابيع.

نقاط الاتفاق في مؤتمر باريس

وتابع «الحرازين» أنه جرى تسربب مجموعة من النقاط التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر باريس تتمثل في أن تستمر التهدئة الإنسانية لمدة 6 أسابيع، مع إطلاق سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية مقابل أن يتم الإفراج من 300 إلى 400 من الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات بدون قيود.

وقال إنَّ إسرائيل أعلنت ليلة أمس عن إرسال وفد إسرائيلي إلى قطر للتفاوض حول مجموعة من القضايا الفنية المتعلقة بقضية الإغاثة وإدخال المساعدات لقطاع غزة.