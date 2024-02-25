مفترق طرق لـ سمير فوزي على طاولة منتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 27 فبراير 2024، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (مفترق طرق) للقاص والروائي سمير فوزى، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.



وقد صدرت (مفترق طرق ) عن دار (الناشر ) في القاهرة، وتأتي بعد عدد من الأعمال السردية المتميزة للكاتب سمير فوزي، من بينها ( العكاز)، و(عصافير الروح)، و(الشبراوية)، و(بيت ياجوري)، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد.