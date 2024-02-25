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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: معظم يهود نيويورك يعتزمون التصويت لصالح ترامب بالانتخابات الأمريكية

بايدن وترامب
بايدن وترامب

كشف استطلاع جديد أجرته جامعة "سيينا" الإيطالية، أن 53% من يهود نيويورك يعتزمون التصويت لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر من العام الجاري.

ووفقا للقناة السابعة العبرية التي نشرت الاستطلاع فإن 44% من يهود نيويورك يعتزمون التصويت للرئيس الحالي جو بايدن.

وقال القناة العبرية أن الاستطلاع شمل 65 يهوديا، مما يسمح بهامش خطأ كبير نسبيا.

ويقدر مؤلفو الاستطلاع أن الدعم الكبير نسبيا لترامب بين يهود نيويورك ينبع من الحرب في قطاع غزة، والمظاهرات ضد إسرائيل في نيويورك وزيادة جرائم الكراهية على مناهضي إسرائيل، مما أدى إلى خيبة أمل تجاه الرئيس بايدن وزيادة الأمل في أن يتبنى ترامب سياسة مختلفة.

ويظهر الاستطلاع أيضا أن أفضلية الحزب الديمقراطي مستمرة بين اليهود الأمريكيين ككل، حيث قال 54% من اليهود الأمريكيين إنهم سيصوتون للحزب الديمقراطي، مقارنة بـ 39% سيصوتون لصالح الجمهوريين.

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