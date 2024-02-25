ناجي سعد لصدى البلد: تكريمي في مهرجان المركز الكاثوليكي بالنسبة ليا حياة

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنان ناجي سعد، ومنحه جائزة "فريد المزاوي".

قال الفنان ناجي سعد لصدي البلد" فرحتي بالتكريم لا توصف ، عارفة لما يكون نفسك فيه من زمان فربنا يطول في عمرك فيتحقق"، و أضاف "التكريم بالنسبة ليا حياة حيث اني كل الأعمال اللي عملتها في الماضي بشكر ربنا أن الحمد لله عندي تاريخ فني محترم".

وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.



وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي: "انا لحبيبي"، و"19 ب"، و"بيت الروبي"، و"وش في وش" و«ڤوي! ڤوي! ڤوي"، و"أنف وثلاث عيون".

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