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تعليم

عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية: الذكاء الاصطناعي سيغير الحياة وسبل العيش

صدى البلد

نظمت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward التي تركز هذا العام على الموضوع الأكثر مناقشة وهو الذكاء الاصطناعي وأثاره المتوقعة في عالم المال والأعمال وتأثيره على النمو الاقتصادي والتنمية.

وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، اننا ننظم اليوم النسخة السادسة من الفعالية السنوية لبوابتها المعرفية Business Forward، وموضوع هذا العام حول موضوع الرائج عالميًا الا وهو الذكاء الاصطناعي.

واضاف كامل أننا هنا "بالكاد نخدش السطح ولقد عملت في مجال التكنولوجيا لأكثر من 30 عامًا ويمكنني أن أقف هنا وأخبركم أن أي شخص يقول أننا نعرف نهاية اللعبة لا يقول لك الحقيقة".

وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أننا نعلم أن الذكاء الاصطناعي سيغير الحياة وسبل العيش، لكن إلى أي مدى لا نعرف بعد - فالمرحلة التي نمر بها اليوم هي مجرد مرحلة أخرى من مراحل التحول التكنولوجي".

وتتضمن الفعالية العديد من الحلقات النقاشية التي تضم مجموعة متنوعة من المتخصصين وقادة الفكر ورجال الأعمال الذين سيناقشون التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة والحلول الممكنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

ويتبادل خبراء الأعمال تجاربهم في التطبيقات الناجحة للذكاء الاصطناعي لأعمالهم مع ما ينتج عن ذلك من تأثير واسع النطاق، وستضم الفعالية أيضا حلقة نقاشية مخصصة للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان “التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر: هل هناك انفراج؟” يتحدث فيها حنان عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة Kamelizer، Angel Investment Studio، ومارك ويلي، الرئيس التنفيذي لشركة Beyti، وعمر الشنيتي، الشريك الإداري، زيلا كابيتال، مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة ميزان للاستثمارات، ويدير الجلسة: هاني جنينة، أستاذ مساعد في المالية بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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