عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

19 انتخابات مقرر إجراؤها في 2024.. احتجاجات السنغال ناقوس خطر يهدد الديمقراطية بأفريقيا

صدى البلد

في الأشهر الأخيرة، وجدت السنغال نفسها متورطة في أزمة أثارت مخاوف بشأن حالة الديمقراطية في أفريقيا، كما أفاد تقرير مارك تاونسند لصحيفة الجارديان. ما بدأ كاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات دون تحديد موعد جديد، تصاعد إلى الفوضى والعنف في شوارع داكار، عاصمة السنغال.

ووفقا لتقرير الجارديان، سرعان ما تحولت الاحتجاجات، التي كانت سلمية في البداية، إلى أعمال عنف، حيث أصبحت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة متكررة بشكل متزايد. وصل الوضع إلى نقطة اللاعودة عندما شهد جبريل كامارا مشهدًا صادمًا لشقيقه عبد الله كامارا، المعروف باسم بابا خان، وهو يُطلق عليه الرصاص أثناء احتجاج. أصبح بابا خان، مغني الراب والناقد الصريح لحكومة الرئيس سال، رمزًا لتزايد السخط والقمع في السنغال.

في خضم الفوضى السائدة في السنغال، تثور أسئلة حول حالة الديمقراطية في جميع أنحاء القارة ومع وجود 19 انتخابات رئاسية أو عامة من المقرر إجراؤها في عام 2024 في مختلف البلدان الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وموزمبيق وغانا وتونس، فإن مستقبل الديمقراطية أصبح على المحك.

ويشير الخبراء إلى جيل شاب يشعر بخيبة الأمل، ويشعر بخيبة الأمل إزاء الاقتصادات الراكدة وفشل الديمقراطية في الوفاء بوعودها. يبلغ متوسط العمر في أفريقيا حوالي 19.6 سنة، ويتساءل العديد من الشباب الأفارقة لماذا لم يروا بعد فوائد الديمقراطية. 

علاوة على ذلك، فإن صعود الأنظمة والتأثيرات الخارجية، مثل روسيا، زاد من التحديات التي تواجه الديمقراطية في أفريقيا. وأثار تدخل موسكو في المنطقة، من خلال تقديم المساعدات العسكرية مقابل حقوق التعدين، مخاوف بشأن تآكل الأعراف والقيم الديمقراطية.

وفي السنغال، لا يزال الوضع سيئًا، حيث تشير التقارير إلى استهداف الصحفيين، واعتقال أعضاء المعارضة، وتعرض المتظاهرين للعنف والترهيب من قبل قوات الأمن. وعلى الرغم من الدعوات المطالبة بالعدالة والمساءلة، لم يتم إجراء أي تحقيق في وفاة بابا خان، مما يسلط الضوء على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من هم في السلطة.

وبينما تقف أفريقيا على مفترق طرق، وتواجه لحظة حرجة في رحلتها الديمقراطية، فإن الأحداث التي تتكشف في السنغال تكون بمثابة تذكير واقعي لهشاشة الديمقراطية والتحديات المقبلة. ومع تركيز أنظار العالم على المشهد الانتخابي في القارة، فإن مستقبل الديمقراطية في أفريقيا أصبح على المحك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

ترشيحاتنا

شوفته في المنام جتله.. شاب يحاول مقابلة عمرو أديب والأمن يتحفظ عليه

البهنسا تستقبل وفدا تركيا في رحلة عبر التاريخ الإسلامي والقبطي

مدبولي: تسريع وتيرة توسيع ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية

أبو الغيط: حريصون على تعزيز التعاون مع مراكز الفكر لنهضة الدول العربية

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

فظائع تحدث الآن في غزة.. أب يهرب بطفلته من المجاعة| تفاصيل

تمتلك شعرًا أخضر وتتنفس من المؤخرة.. شاهد سلحفاة أستراليا الغريبة| صور

بالأحمر الناري.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

بعد خروجها من الحبس مباشرة.. تطورات حريق غرفة سوزي الأردنية

التدريب الأقرب لقلبي وأحترم الأهلي..ماذا قال ميدو عن القلعة الحمراء والخلافات مع الزمالك ؟

هينشروا عرضي.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب فتاة تقتحم مسرح حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ