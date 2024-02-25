صالون ثقافى فنى للموسيقي والغناء بجامعة بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الموسيقار هاني شنودة ، والملحن فاروق سلامة بمكتبه اليوم علي هامش الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الفن والثقافة والابداع هم ركائز أساسية فى بناء الشخصية المتكاملة للإنسان ، مشيرا إلى حرص جامعة بنها على تنظيم مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة الفنية والثقافية واكتشاف مواهب الطلاب وتهيئة المناخ لهم لممارسة مواهبهم وابداعاتهم.

يذكر أن الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء بجامعة بنها يأتي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

ويستهدف دعم اكتشاف المواهب الطلابية ، كما يتضمن مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور هيام النجار رئيس القسم، والدكتور ياسر عبدالرحمن أستاذ الموسيقى العربية ومنسق الصالون.