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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة الزمالك تصل إلى ستاد 19 مايو استعداداً لمواجهة أبوسليم الليبي

حافلة الزمالك
حافلة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية،استعداداً لخوض مباراة  أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد .

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

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