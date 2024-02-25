حازم مغازي: نشاط التمويل متناهي الصغر في توسع مستمر

أعلن حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال بأمان القابضة، عن توسع نشاط التمويل متناهي الصغر في عام 2023 بنسبة 35%، حيث وصل إجمالي قيمة التمويلات إلى 4.9 مليار جنيه مصري.

وأضاف مغازي، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة : قامت الشركة بإبرام عدد من الشراكات الرئيسية مع كيانات مالية مهمة، منها الصندوق الاجتماعي وشركة مصر للتأمين والبنك الزراعي المصري وبنك البركة وبنك QNB الأهلي وإيجي بنك لتوسيع نطاق خدماتها؛ بينما نجح نشاط التمويل الإسلامي في إتمام أكثر من 1700 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون جنيه مصري، من خلال 7 فروع فحسب.

وأشار مغازي إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي إصدارات وصلت إلى 4 مليارات جنيه مصري، حيث زاد عدد العملاء بنسبة 38% في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أوضح محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا ، أن العمل يتم بصفة مستدامة على تطوير البنية التحتية الرقمية لاستقطاب المزيد من التجار والمستهلكين .