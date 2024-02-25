تعاون مصري إماراتي لتعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات في جنوب سيناء

بحث محافظ جنوب سيناء خالد فوده مع الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية وزيادة الاستثمارات الصحية بالمحافظة، نظرًا لكون جنوب سيناء وجهة مفضلة للسياحة، خاصةً السياحة العلاجية، وذلك لموقعها المتميز ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، خلال اللقاء، استعداده التام للتعاون في تعزيز السياحة العلاجية في جنوب سيناء وزيادة الاستثمارات الصحية في المحافظة.

من جانبه، دعا المحافظ، الرئيس التنفيذي للشركة، لحضور فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، المقرر انعقاده تحت رعاية الرئيس السيسي، في أوائل مارس 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

