دفن رئيس ناميبيا الراحل جينجوب بعد 3 أسابيع من موته بالسرطان

أعلن مكتب رئيس ناميبيا أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى، في وقت مبكر اليوم الأحد، عن 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

وتمُ دفن رئيس ناميبيا الراحل حاج جينجوب، الذي توفي في المستشفى في الرابع من فبراير، بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان، في هيروز أكربحضور آلاف المشيعين، من بينهم 25 رئيس دولة ورؤساء سابقون، وكان الدفن على مشارف ويندهوك بعد 20 يوما من الحداد.



وأطلق الجنود 21 طلقة تحية لجينغوب بينما حلقت طائرات مقاتلة من طراز كيه-8 بجواره.



وكان جينجوب (82 عاما)، رئيس وزراء ناميبيا مرتين والرئيس الثالث منذ استقلالها عن جنوب أفريقيا التي تحكمها الأقلية في عام 1990، مسؤولا عن الدولة ذات الكثافة السكانية المنخفضة والقاحلة في الجنوب الأفريقي منذ عام 2015.



وعاش جينجوب، أحد قدامى المحاربين في النضال من أجل استقلال البلاد، في المنفى لمدة 27 عامًا، وقضى بعض الوقت في بوتسوانا وزامبيا والولايات المتحدة قبل أن يعود إلى ناميبيا في عام 1989.



شغل عدة مناصب رفيعة في الحكومة وفي حزبه، المنظمة الشعبية لجنوب غرب إفريقيا (سوابو)، بما في ذلك رئاسة الهيئة التي صاغت دستور ناميبيا، الذي يعتبر نموذجًا للحكم الرشيد وسيادة القانون.

بصفته أول رئيس وزراء لناميبيا، يعود الفضل إلى جينجوب في تقديم أساليب الإدارة الحديثة لإدارة الحكومة.



وقال نانجولو مبومبا، الرئيس المؤقت في الجنازة، 'إن تأثيرك علينا كان عميقا، وبصمتك على هذه الأمة هائلة'. وأضاف 'لقد تركتم بلادنا في وضع أفضل... لقد تركتم لنا خريطة طريق اقتصادية نحو الرخاء'.



وتعتبر ناميبيا دولة متوسطة الدخل تتمتع باحتياطيات وفيرة من الماس واليورانيوم والليثيوم اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية.