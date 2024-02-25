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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منتج مسلسل "الحاج متولي".. غياب نجوم الفن عن جنازة ممدوح يوسف

ممدوح يوسف
ممدوح يوسف

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على المنتج ممدوح يوسف والتي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة، بعد وفاة الراحل صباح اليوم، الأحد.

وغاب نجوم الوسط الفني عن حضور جنازة منتج مسلسل عائلة الحاج متولي، كما تغيبت طليقته الفنانة مونيا.

رحيل ممدوح يوسف 

نشرت نقابة المهن السينمائية تعليقاً عبر الصفحة الرسمية للنقابة على فيسبوك تعلن فيه عن وفاة ممدوح يوسف منتج مسلسل عائلة الحاج متولى.

وعلقت نقابة المهن السينمائية “ننعى الزميل المنتج الفني ممدوح يوسف، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس،  إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المنتج الفني ممدوح يوسف - رئيس قطاع الإنتاج سابقًا بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ووالد الزميلة المخرجة مروة ممدوح، وحما الزميل المخرج حازم فوده، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

كما كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد صلاة الجنازة على الراحل، حيث يتم تشييع جثمانه اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.

يذكر أن مسلسل عائلة الحاج متولى قام ببطولته كل من نور الشريف ومصطفى شعبان وماجدة زكى وغادة عبد الرازق ورانيا يوسف وسمية الخشاب.

مسلسل عائلة الحاج متولى منتج مسلسل الحاج متولي ممدوح يوسف

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