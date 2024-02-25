الديمقراطية البريطانية على المحك.. وقف إطلاق النار بغزة يثير الفوضي بمجلس العموم

شهدت الساحة السياسة البريطانية أسبوعا مضطربا، بعد أن وجد مجلس العموم نفسه متورطا في حالة من الفوضى وسط تصاعد المناقشات حول الصراع بين إسرائيل وحماس، وتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وتصاعدت سخونة الأحداث بمجلس العموم البريطاني خلال نقاش قاده الحزب الوطني الاسكتلندي حول غزة، حيث ظهرادت خلاله اتهامات بالتحيز وسوء النية بين النواب البريطانيين.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، نشأ الجدل نتيجة قرار رئيس مجلس النواب السير ليندسي هويل بالخروج عن الاتفاقية والسماح لكل من حزب العمال والحكومة بتعديل اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث أثارت هذه الخطوة غضب أعضاء حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، الذين اتهموا هويل بتقويض الأعراف البرلمانية.

ووصل الوضع إلى نقطة الغليان عندما انخرط النواب في عملية تسجيل نقاط سياسية شريرة، مما ألقى بظلاله على النقاش الموضوعي حول غزة، ووسط الضجة، واجه هويل دعوات باستقالته، حيث أعرب أكثر من 70 نائبًا عن عدم ثقتهم في قيادته.

ويعكس الخلاف في البرلمان التوترات الأوسع نطاقاً المحيطة بالصراع بين إسرائيل وحماس، حيث يدعو الناشطين المؤيدين للفلسطينيين إلى اتخاذ إجراءات فورية ويعربون عن إحباطهم إزاء المناورات السياسية.

وشهد الاجتماع العام السنوي لحملة التضامن مع فلسطين تشكيك النشطاء في نزاهة العملية البرلمانية بينما يدعون إلى السلام في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، وفي خضم الاضطرابات السياسية، لا تزال المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة.

ويواصل المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين التعبير عن غضبهم، ويحثون حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات لمعالجة العنف المستمر.

كانت الهزيمة في البرلمان بمثابة تذكير صارخ بالتحديات المتمثلة في إيجاد التوازن بين السياسة الداخلية والأزمات الدولية، مما يؤكد الحاجة إلى الحوار البناء والقيادة الحاسمة في معالجة القضايا الجيوسياسية المعقدة.

ومع انقشاع الغبار، تظل الأسئلة قائمة حول مستقبل الديمقراطية في المملكة المتحدة واستجابة الحكومة لأزمة غزة. وفي حين أن التداعيات المباشرة قد تراجعت، فمن المرجح أن يتردد صدى تداعيات هذه الحادثة في وستمنستر لبعض الوقت في المستقبل.