عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

صدى البلد

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل ،أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة عدد من الملفات المطروحة والعمل على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وكان قد وجه وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق بضرورة المُشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة.  

كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

ترشيحاتنا

مصادر فلسطينية تكشف حقيقة تقديم رئيس الوزراء محمد اشتية استقالته |تفاصيل

وزير الداخلية من تونس: يجب تفعيل آليات التنسيق الأمني بين الدول العربية

منتج مسلسل "الحاج متولي".. غياب نجوم الفن عن جنازة ممدوح يوسف

رئيس الوزراء يُعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

مزيد من التصعيد أم بداية للتهدئة؟.. الصين ترسل أسطولا للبحر الأحمر لمواجهة الحوثيين

مستشار الأمن الأمريكي: بايدن لم يطلع على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2024| داليا البحيري تروج لدورها فى مسلسل "بدون مقابل"

كارل ماي .. كيف تحول من سارق معاطف إلى أشهر الكتاب في العالم

بفستان جريء.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في إطلالة مثيرة عبر إنستجرام|شاهد

صدمة للأهلي|رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بهذا الموعد.. ومصطفى شوبير على رادار المنتخب

فيديو

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

كنز البحر الكاريبي.. كولومبية تعلن عن رحلة لسفينة خوسيه الغارقة منذ 1708

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ