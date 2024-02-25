رئيس الوزراء يُعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل ،أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة عدد من الملفات المطروحة والعمل على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وكان قد وجه وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق بضرورة المُشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة.

كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.