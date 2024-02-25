1.2 مليار جنيه حجم استثماراتها.. وزير العمل يتفقد شركة للدهانات ببورسعيد

تفقد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد ،شركة كابسي للدهانات بمحافظة بور سعيد، وذلك في إطار جولته بالمحافظة،يرافقه اللواء المحافظ عادل الغضبان،وحث الوزير العمل على المزيد من العمل والإنتاج للُمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ،التي يُرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وقال الوزير أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أنواع المُساندة ،والدعم لتشجيع الإستثمار ،وزيادة الإنتاج ،وتوفير فرص عمل ،وأن "الوزارة" تبذل كل جهودها من أجل المزيد من تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل ،والعامل ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح "طرفي الإنتاج" ..وكان في استقبال الوزير ،رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد السيد ..

وبحسب بيان صحفي تعتبر"كابسي للدهانات" شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 2002، بحجم رأسمال مدفوع 300 مليون جنيه، ورأسمال مُرخص مليار جنيه، وإجمالي إستثماراتها 1.244 مليار جنيه، وعدد فريق العمل بالشركة يصل إلى 1800 موظف ومهندس وعامل،وأن إجمالي حجم المبيعات يبلغ 6 مليار جنيه سنوياً ، من خلال إجمالي مبيعات 91 ألف طن، وأن نسبة التصدير من إجمالي المبيعات تبلغ حوالي 40% ، فيما تبلغ نسبة المبيعات المحلية 60%..كما أن 55% من المنتجات دهانات سيارات ، ونسبة 25% دهانات مباني، ونسبة 18% دهانات أعشاب، ونسبة 2% أحبار.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ،قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ..حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..وشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"..كما تفقد مواقع عمل ،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..وعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما تابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة ..