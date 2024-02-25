ياسمين علي تحيي حفل افتتاح "الكاثوليكي للسينما"

أحيت الفنانة ياسمين علي ، حفل افتتاح الدورة ال 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية ، برئاسة الأب بطرس دانيال ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر حفل الافتتاح سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، أحمد فؤاد سليم، المخرج شريف عرفة، حورية فرغلي، جميل برسوم ، طة الدسوقي و زوحتة ، الكاتب و السيناريست عبد الرحيم كمال ، الفنان عماد رشاد ، الفنان ناجي سعد ، وغيرهم من النجوم.



وبدأت ياسمين الغناء بـ "مشربتش من نيلها " للفنانة شيرين عبدالوهاب، معربة عن حبها لهذه الأغنية، كما غنت أغنيتها الشهيرة "اتفاءلوا بالخير"، وأهدت للشعب الفلسطيني أغنية فيروز "زهرة المدائن"

وتفاعل الجمهور معها وهي تغني زهرة المدائن" الذين غنوا معاها

وقالت في كلمتها: "أنا سعيدة إن أول حفلة أغني فيها، من وقت حرب فلسطين في المركز الكاثوليكي للسينما، لأن صوتي كان مش طالع ولا كنت عارفة أغني، عشان كدا وقفت حفلات من يوم 7 أكتوبر 2023"

واختتمت ياسمين فقرتها بأغنيتها "نقابل ناس" ثم صفق لها الجمهور بحرارة شديدة جدا إذ سعد الجميع بالفقرة الخاصة بها.

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