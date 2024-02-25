عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين علي تحيي حفل افتتاح "الكاثوليكي للسينما"

صدى البلد

أحيت الفنانة ياسمين علي ، حفل افتتاح الدورة ال 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية ، برئاسة الأب بطرس دانيال ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر حفل الافتتاح سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، أحمد فؤاد سليم، المخرج شريف عرفة، حورية فرغلي، جميل برسوم ، طة الدسوقي  و زوحتة ، الكاتب و السيناريست عبد الرحيم كمال ، الفنان عماد رشاد ، الفنان ناجي سعد ،  وغيرهم من النجوم.


وبدأت ياسمين الغناء بـ "مشربتش من نيلها " للفنانة شيرين عبدالوهاب، معربة عن حبها لهذه الأغنية، كما غنت أغنيتها الشهيرة "اتفاءلوا بالخير"، وأهدت للشعب الفلسطيني أغنية فيروز "زهرة المدائن"

وتفاعل الجمهور معها وهي تغني زهرة المدائن"  الذين غنوا معاها  

وقالت في كلمتها: "أنا سعيدة إن أول حفلة أغني فيها، من وقت حرب فلسطين في المركز الكاثوليكي للسينما، لأن صوتي كان مش طالع ولا كنت عارفة أغني، عشان كدا وقفت حفلات من يوم 7 أكتوبر 2023"

واختتمت ياسمين فقرتها بأغنيتها "نقابل ناس" ثم صفق لها الجمهور بحرارة شديدة جدا  إذ سعد الجميع بالفقرة الخاصة بها.

1708715773_20240223085600560
1708715773_20240223085600560
42707
42707
IMG_20240225_175919
IMG_20240225_175919
Screenshot_2024-02-25-17-58-56-48
Screenshot_2024-02-25-17-58-56-48
Screenshot_2024-02-25-17-58-53-60
Screenshot_2024-02-25-17-58-53-60
Screenshot_2024-02-25-17-58-28-38
Screenshot_2024-02-25-17-58-28-38

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

على أجهزة الأكسجين.. التفاصيل الكاملة لنقل رضا البحراوي إلى المستشفى

نط وسابهم يغرقوا.. القبض على مراكبي معدية منشأة القناطر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

ترشيحاتنا

أقل زيادة بين باقي السلع|تصريحات الشرقية للدخان بشأن استيراد السجائر وهذه الأسعار الجديدة اليوم

شركة النصر: إنتاج أول سيارة ملاكي محلية الصنع في مارس 2025

2000 خائن.. جهاز الأمن الأوكراني يعلن ضبط 47 شبكة تجسس روسية داخل البلاد

1.3 مليار دولار قيمة السلع الأساسية بالموانئ المصرية.. تحديات الإفراج وخطط الحل

رئيس أوكرانيا: 31 ألف جندي قتلوا في الحرب حتى الآن

زيلينسكي يكشف عن خطة للسلام تقدم لـ روسيا خلال الأشهر المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون؟

مسلسلات رمضان 2024| داليا البحيري تروج لدورها فى مسلسل "بدون مقابل"

كارل ماي .. كيف تحول من سارق معاطف إلى أشهر الكتاب في العالم

بفستان جريء.. عبير صبري تشعل السوشيال ميديا في إطلالة مثيرة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المعدية الغارقة في النيل| الاستعانة بالضفادع البشرية.. والضحايا عمال بسطاء

تغيرات في حالة الطقس .. الارصاد تحذر من هذه الظواهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

اﻟﻤﺰﻳﺪ